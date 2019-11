Tickets für LAING in der Grellen Forelle gewinnen

"Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für das Konzert von Laing am 15. November 2019 in der Grellen Forelle Wien.

Nachdem der für 02. Juni 2019 in Wien angesetzte Konzert-Termin leider kurzfristig verschoben werden musste, holen Laing ihren Österreich-Besuch im November nach!Nach drei Jahren Bühnenabstinenz meldeten sich Laing 2018 mit einem neuem Album ("Fotogena") zurück. Live begeistert die Band mit ihrer außergewöhnlichen Performance aus mehrstimmigem Gesang, Choreographie und minimalistischem elektronischen Sound und untermauert damit ihre Ausnahmestellung in der deutschen Musikszene.Laing ist nach dem Mädchennamen der Mutter von Nicola Rost, ihres Zeichens Leadsängerin, Songwriterin und Produzentin der Band, benannt.Freitag, 15. November 2019Grelle Forelle, WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrWeiter Infos undDas Gewinnspiel ist bis 10. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 11. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.