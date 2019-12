Tickets für SOFI TUKKER am 5.12. in Wien gewinnen

Das Dance-Pop-Duo aus New York tritt am 5. Dezember in der Wiener Arena auf. "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets.

Hätte man Sophie Hawley-Weld und Tucker Halpern alias Sofi Tukker vor ein paar Jahren erzählt, dass ihre Musik in nicht allzu ferner Zukunft weltweit Gehör finden wird, hätten sie wohl erst einmal ungläubig gelacht. Die beiden lernten sich durch Zufall während einer Kunstausstellung kennen, wo beide einen Auftritt hatten. Bereits wenige Monate später schrieben sie den Song "Drinkee", der durch die Aufnahme in die Apple Watch-Werbung zum viralen Hit wurde: Knapp 60 Millionen Mal wurde der Track bereits auf Spotify gestreamt und brachte ihnen prompt eine Grammy-Nominierung in der Kategorie "Best Dance Recording" ein.Wer den beiden nun vorwirft, ein klassisches One-Hit-Wonder Phänomen zu sein, hat sich gewaltig getäuscht. Die 2016 erschienene EP "Soft Animals" und das aktuelle Album "Treehouse" (kürzlich für einen Grammy in der Kategorie "Best Dance/Electronic Album" nominiert) beweisen das Gegenteil.Donnerstag, 5. Dezember 2019Arena, WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrSupport: LP GIOBBIDas Gewinnspiel ist bis 1. Dezember 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 2. Dezember per Mail verständigt und ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.