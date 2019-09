Tickets für STRAIGHT NO CHASER in Wien gewinnen

Die A-cappella-Gruppe tritt am 14. September 2019 in der SimmCity auf. "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets.

Wer hat schon mal "Pitch Perfect" gesehen? Die Hollywood-Komödie dreht sich um die Barden Bellas eine Gruppe singender Studentinnen, die auch abseits des Campus Erfolg mit ihren A-cappella-Auftritten haben. Straight No Chasers ist so etwas wie die männliche Real-life-Version der Bellas.Der Chor wurde auf der Indiana University in Bloomington gegründet und landete Jahre später mit seiner Version von "The Twelve Days of Christmas" einen YouTube-Hit. Es folgten ein Plattenvertrag und sieben Studioalben, die in den USA über 1,6 Millionen Mal verkauft wurden.Darüber hinaus haben Straight No Chaser – der Name stammt übrigens von Thelonious Monks gleichnamiger Jazznummer – über 100 Millionen Streams auf YouTube vorzuweisen und arbeiteten bereits mit Stars wie Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John und Dolly Parton zusammen.Samstag, 14. September 2019SimmCity WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrDas Gewinnspiel ist bis 8. September 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.(lfd)