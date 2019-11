Tickets für TEESY am 14.11. im Flex gewinnen

Der Deutsche mix Rap, Pop und Soul und kommt Mitte November für ein Konzert nach Wien.

Im November steigt Teesy wieder in den Tourbus und geht in die Verlängerung seiner "Tones Tour"! Ob Deutschrap oder gefühlvoller Soul – spätestens mit den beiden Alben "Glücksrezepte" (2014) und "Wünschdirwas" (2016) konnte Teesy eindrucksvoll beweisen, dass er die gesamte Klaviatur des deutschen R'n'B-Games perfekt beherrscht.Mit seinem rundum selbst produzierten, aktuellen Album "Tones" (2018) kehrt Teesy zurück zu seinen Ursprüngen: Unaufgeregt, ehrlich und mit ganz viel Gefühl erzählt Deutschlands Crooner Nr. eins persönliche Geschichten direkt aus seiner Heimat Berlin-Kaulsdorf und sorgt damit nicht zuletzt mit der Kombination aus souliger Stimme und feinsinnigen Lyrics für echte Gänsehautmomente.Donnerstag, 14. November 2019Flex, WienSupport: Noah LeviEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrTickets für dieDas Gewinnspiel ist bis 10. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 11. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.