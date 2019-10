Tickets und Goodies für BAYALA gewinnen

"Heute" verlost 5 x 2 Kinogutscheine, 2 x Surah mit Papagei Kuack und 2 x Nuray mit Rabe Munyn von "Bayala – Das magische Elfenabenteuer". Ab 25. Oktober im Kino.

Bayala

Die Elfenwelt Bayala ist ein Land der Magie, bevölkert von unterschiedlichen Elfenstämmen, die im Einklang mit der Natur leben. Riesige Blüten und zauberhafte Pflanzen bieten ihnen auf magische Weise Unterkunft und Nahrung. Im Blütenpalast der Sonnenelfen herrscht anlässlich der Krönungszeremonie von Prinzessin Eyela Hochbetrieb. Doch die Krönung fällt in eine schwere Zeit: Das "Welken" der wundersamen Pflanzen breitet sich unaufhaltsam aus. Auch die magischen Drachen sind nahezu ausgestorben und mit ihnen die Magie von Bayala. Natur und Leben schwinden – Bayala ist in Gefahr.Als ein Drachenei gefunden wird, kommt Hoffnung auf. Wenn die verfeindeten Elfenstämme ihre Kräfte bündeln und die magischen Drachen wieder heimisch werden, kann die Rettung von Bayala doch noch möglich sein. Damit dies gelingt, treten Prinzessin Surah und ihre Gefährten eine abenteuerliche Reise an, die sie nicht nur in die fernen Drachenberge, sondern auch zu Ophira, der gefährlichen Schattenkönigin, führt.Der Trailer von "Bayala – Das magische Elfenabenteuer":Das Gewinnspiel ist bis 27. Oktober 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.