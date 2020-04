Kaninchenpärchen einfach in Mistraum "entsorgt"

Zwei Kaninchen wurden in einem Mistraum in Wien-Liesing ausgesetzt.

Herzlose Tat kurz vor Ostern in Wien-Liesing: Ein Käfig mit zwei Kaninchen wurde einfach zwischen den Müllcontainern abgestellt. Das kann bis zu 7.500 Euro kosten!

Vor kurzem fand ein aufmerksamer Bürger diese beiden herzigen Kaninchen im Mistraum des Gemeindebaus in der Breitenfurter Strasse 519-521 in Wien-Liesing. Die Kaninchen waren in einem Käfig untergebracht, der einfach neben den Mülltonnen abgestellt wurde. Ohne ausreichend Futter und Wasser wurden die Tierchen einfach sich selbst überlassen. Offenbar war der Besitzer mit den putzigen Tierchen überfordert, oder hatte schlicht keine Lust mehr, sich um diese zu kümmern.Dank des tierlieben Gemeindebau-Bewohners, der die Tiere fand und die Tierrettung alarmierte, erholen sich die beiden braunen Fellnasen nun im Tierquartier in Wien-Donaustadt von den Strapazen.Das zweite der ausgesetzten Kaninchen ist besonders neugierigSachdienliche Hinweise auf den Besitzer sind an das Fundservice für Haustiere unter 01/4000 80 60 erbeten. "Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen von bis zu 7.500 Euro", warnt Tierschutzstadträtin Ulli Sima (SPÖ).