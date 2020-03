Tierhasser legt Giftköder direkt vor Spielplatz aus

Das ist kaum zu glauben! In Urfahr treibt offensichtlich ein Tierhasser sein Unwesen. Nun wurde ein Giftköder neben einem Spielplatz gefunden.

Hund kämpft ums Überleben

Bei Hundebesitzern in Urrfahr, genauer gesagt zwischen Harbach und Gründberg geht derzeit die Angst um.Erst am vergangenen Wochenende fand eine Linzerin beim Gassi gehen im nahe gelegenen Heilhamer-Park einen Giftköder. Ihr Hund hätte das mit Gift gespickte Stück Fleisch beinahe erwischt.Doch es kommt noch viel schlimmer. Der Tierhasser hatte den Köder ganz in der Nähe eines Spielplatzes ausgelegt. "Ich will gar nicht daran denken, wenn dieses Stück ein kleines Kind erwischt hätte. Wie kann man nur so etwas machen", schüttelt eine Hundebesitzerin den Kopf.Unweit des Parks, in Gründberg, war nur wenige Tage zuvor ebenfalls ein Giftköder ausgelegt worden. Ein weißer Schäferhund hatte diesen erwischt.Für ihn endete es aber nicht so glimpflich. Der Hund wird seither beim Tierarzt behandelt und kämpft noch um sein Überleben.Mit einem Posting auf Facebook will eine Hundehalterin nun sämtliche andere Hundebesitzer warnen. Sie sagt: "Alle sollen jetzt noch genauer schauen, damit nicht noch ein Hund oder gar ein Kind solch einen Köder erwischt."Der Beitrag wurde inzwischen knapp 1.200 Mal geteilt. Die Verfasserin selbst wurde auch schon einmal Opfer eines Tierhassers. "Mein Hund hat vor vier Jahren einen Giftköder erwischt. Das war auf der Donaulände. Im Köder befand sich auch noch ein Drahtstück. Der Tierarzt konnte ihn retten. Aber es war sehr knapp", erzählt sie im-Gespräch.Laut Auskunft der Polizei-Pressestelle sind keine Anzeigen bekannt. Hundebesitzer sollten aber künftig die Augen offen halten.