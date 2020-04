"Tiger King" bekommt Auftritt in neuer TV-Serie

Die neue Doku-Reihe beschäftigt sich mit dem ungeklärten Verschwinden eines der Hauptakteure der Netflix-Serie "Großkatzen und ihre Raubtiere".

Hat Carole ihren Mann auf dem Gewissen?

Die True-Crime-Dokumentation "Großkatzen und ihre Raubtiere" ist auf Netflix mittlerweile so erfolgreich , dass bereits nach nur zwei Wochen ihrer Erstausstrahlung an möglichen Fortsetzungen getüftelt wird. Auch auf Netflix ist geplant, eine weitere Episode der Doku-Reihe auszustrahlen.Der US-Sender Investigation Discovery hat angekündigt, in einer neu produzierten Serie das mysteriöse Verschwinden des Tierparkbesitzers Jack Lewis in den Fokus zu rücken. Damit gibt der Sendung auch den inzwischen inhaftierten Joe Exotic eine willkommene Möglichkeit, um aus der Zelle seinen durchgeknallten Krieg gegen die Aktivistin Carole Beskin fortzusetzen.Carole Beskins Mann, Jack "Don" Lewis, war nicht nur Millionär, sondern betriebt mit ihr einen Wildkatzen-Zoo im US-Bundesstaat Florida. Seit 1997 fehlt vom Lewis jedoch jede Spur, nachdem er von einem Tag auf den anderen aus bislang nie geklärten Umständen verschwand. Joe Exotic, der sich schon im Vorfeld einen erbitterten Rechtsstreit mit dem Ehepaar lieferte, heizte die Gerüchte an, Carole Beskin hätte ihren Mann ermordet und anschließend an ihre Tiger verfüttert. Beskin bestreitet ihrerseits bis heute, etwas mit dem Verschwinden ihres Mannes zu tun zu haben.Produzent Henry Schleiff sieht in der Fehde zwischen Joe Exotic und Carole Beskin genug Futter für ein neues TV-Projekt: "Millionen von weltweiten Fans kriegen nicht genug", erklärt Schleiff gegenüber " PageSix ". "Es ist Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen und die ausstehenden Fragen zu beantworten."