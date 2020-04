"Tiger King" hat auf Netflix noch nicht ausgebrüllt

Die umstrittene Doku-Serie rund um den exzentrischen Zoobesitzer Joe Exotic in die Verlängerung.

Aufgrund des großen Erfolges hat der Streaming-Riese Netflix geplant, seine True-Crime-Doku "Großkatzen und ihre Raubtiere" in die Verlängerung zu schicken. Laut Jeff Lowe, der in der umstrittenen Serie ebenfalls porträtiert wird, soll in der nächsten Woche eine weitere Episode der Reihe verfügbar sein.Lowe, der in der Zwischenzeit den Wildtierpark des inhaftierten Joe Exotic besitzt, verkündete die Neuigkeit über Twitter. "Tiger King" – so der Originaltitel der Doku-Reihe – rückt exzentrische Zoobesitzer und fragwürdige Wildkatzen-Fanatiker in den Mittelpunkt. Dabei folgt die Serie vor allem den Ereignissen rund um Joseph Maldonado-Passage, genannt "Joe Exotic", und seinem verrückten Krieg gegen Tierparkleiterin und Aktivistin Carole Beskin.Obwohl der selbst ernannte "Tiger King" Exotic mittlerweile wegen Anstiftung zum Mord und Tierquälerei hinter Gittern sitzt, rufen Fans immer wieder Petitionen ins Leben , um für seine Freilassung zu kämpfen.