Das sind die größten TikToker aus Österreich

Die Video-App TikTok ist vor allem bei den Jungen sehr beliebt. Auch einige Österreicher haben Hunderttausende und sogar Millionen Fans, die ihnen folgen.

"TikTok" startete als Lipsync-Video-App "Musical.ly". Innerhalb einiger Jahre mauserte sie sich zur dominanten Video-Social-Media-App besonders bei den jüngsten Usern. Die chinesische App ist längst auch in österreichischen Kinderzimmern angekommen.Natürlich sind nicht nur internationale TikToker in Österreich viral, sondern auch umgekehrt einige Österreicher auch international erfolgreich.Unangefochten und mit großem Abstand ist der Vorarlberger Candy Ken Österreichs TikTok-König. Der Paradiesvogel aus pendelt zwischen seiner Heimat Vorarlberg und seiner Wahlheimat Los Angeles hin und her. Auf TikTok lässt er seine inzwischen 6,8 Millionen Follower an seinem knallbunten Leben und seinen verrückten Eskapaden teilhaben.Die erst 17-jährige Tina Neumann schafft es auf Platz 2 der österreichischen TikToker. Sie begann ihre Influencer-Karriere auf Youtube und hat auf TikTok inzwischen 2,4 Millionen Follower gesammelt, die sie mit Lipsync-Videos unterhält. TV-Fans ist sie bekannt, weil sie einige Zeit in einer Beziehung mit DSDS-Star Daniele Negroni war.Die 18-jährige Lisa-Marie Schiffner aus der Nähe von Graz ist nicht nur auf TikTok (rund 2 Millionen Follower) sondern auch auf Instagram die dritterfolgreichste Österreicherin. In ihren Lipsync- und Tanz-Videos taucht auch ihre Familie öfters auf.Die Jugendfreundinnen Viktoria und Sarina sind schon seit langem Influencer-Stars, die nicht nur auf TikTok (1,2 Millionen Follower) sondern auch auf Instagram und Youtube gut unterwegs sind. Sie haben zusammen auch bereits ein Buch veröffentlicht.Der TikToker Condsty begeistert seine 1,1 Millionen Follower hauptsächlich mit Zeichen-Videos.Der Freelance-Filmemacher Sebastian Schieren beeindruckt seine rund 817.000 Follower mit Drohnen- und Reise-Videos und beweist auch gern sein Können mit raffiniert geschnittenen Clips.Deagal Remyr alias Gerald Mayer ist ein Cosplayer und (wirklich verblüffendes) Jack-Sparrow-Double. Er unterhält seine rund 704.000 Follower mit Lipsync-Clips, kurzen Gesangseinlagen und Duetten mit anderen Cosplay-TikTokern.Die 20-jährige Celina unterhält ihre knapp 570.000 Follower vor allem mit Lipsync- und Tanz-Videos.Platz 9: Anna StriglDie Tirolerin Anna Strigl hat auf TikTok 533.000 Follower. Sie postet vor allem Challenge- sowie Filter-Videos. Gelegentlich auch Tanz-Videos.Hasni ist Youtuber und TikToker und versorgt seine rund 337.000 Follower dort regelmäßig mit Comedy-Videos, meist zusammen mit seiner Freundin.Unter "Grandpaclips" veröffentlichen die 16-jährige Elisa und ihr 84-jähriger Großvater Alois regelmäßig Tanz- und Lipsync-Videos. Auf TikTok haben sie 293.500 Follower.Matthias Mairhofer ist ein Reise-Influencer, der auf Instagram und TikTok Clips seiner Reisen zeigt. Rund 290.000 Follower hat er damit schon gesammelt.Die 19-jährige Tirolerin, die sich LilxLyn, Hellgirl Lyn oder "Horrorfakten-Muddi" nennt, versorgt ihre knapp 270.000 Follower mit Lipsync-Video, "Horrorfakten" (oft eher urbane Legenden) und Anleitungen für Gruselrituale.Die Wienerin Paula Wolf zeigt ihren rund 233.000 Followern Schmink-Tutorials und kurze Lipsync-Videos.Deutlich über dem Durchschnittsalter auf der Video-App ist der Steirer Walter Temmer. Er ist so etwas wie ein Personality-TikToker und postet kurze Vlogs.Leo Tokio ist ein Tänzer aus Wien. Dementsprechend zeigt er seinen 168.000 Followern öfters Tanz-Videos.