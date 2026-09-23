i TikTok-App auf Smartphone pixabay.com Social-Media-Revolution TikTok wird 10: So krempelte es das Netz um Vor zehn Jahren startete die Video-App in Peking. Heute nutzen Milliarden Menschen die Plattform, die das Silicon Valley zum Zittern brachte. Von Technik Heute 23.09.2026, 21:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 20. September 2016 ging in Peking eine App namens "A.me" online - daraus wurde wenig später Douyin und für den Rest der Welt: TikTok. Was als belächeltes Playbackportal begann, ist heute eine mächtige Kultur- und Shopping-Maschinerie.

Der Grundstein wurde von ByteDance-Gründer Zhang Yiming gelegt. Für den globalen Durchbruch sorgte ein strategischer Coup 2017: ByteDance kaufte für rund eine Milliarde Dollar die Lipsync-Plattform Musical.ly und verschmolz sie mit TikTok.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie heise online berichtet, brach TikTok mit der bisherigen Grundidee klassischer Plattformen. Statt nur Inhalte von Accounts zu zeigen, denen man folgt, perfektionierte TikTok die "For You"-Page: Der Algorithmus analysiert in Echtzeit Verweildauer, Likes und sogar Wiederholungen auf die Millisekunde genau.

Silicon Valley musste reagieren

Für die US-Giganten war das ein Weckruf. Meta baute Instagram Reels, Google lancierte YouTube Shorts - alle kopierten das vertikale Kurzvideo-Format und die algorithmische Empfehlungslogik. TikTok hatte das Fundament der weltweiten Aufmerksamkeitsökonomie neu gegossen.

Mit TikTok Shop griff das Unternehmen zudem den klassischen Online-Handel an. Der Hashtag #TikTokMadeMeBuyIt wurde zum Symbol: Produkte sind binnen Stunden weltweit ausverkauft, nur weil sie im Algorithmus zünden.

Kritik an psychischen Folgen

Der Erfolg hat aber seinen Preis. Psychologen warnen vor "Doomscrolling" - dem hypnotischen Weiterscrollen, das zu Schlafproblemen führen kann. Besonders die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit junger Menschen stehen in der Kritik.

Die Bilder des Tages i ?

TikTok reagierte mit Bildschirmzeit-Limits für Minderjährige und Pausenerinnerungen. Kritiker halten diese Maßnahmen aber oft für Feigenblätter, da das Grundprinzip - maximale Verweildauer - bestehen bleibt.