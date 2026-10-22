i Til Schweiger in London. IMAGO/SOPA Images Wie im Film Neue Liebe! Til Schweiger soll wieder vergeben sein Der Schauspieler soll eine neue Frau in seinem Leben haben. Sie ist Kindergärtnerin – ganz wie im Film "Keinohrhasen". Von Heute Entertainment 22.10.2026, 08:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Til Schweiger (62) scheint wieder verliebt zu sein. Der deutsche Filmstar soll seit einigen Monaten eine neue Frau an seiner Seite haben.

Die Unbekannte arbeitet als Kindergärtnerin und soll sich mittlerweile öfter auf seiner Finca auf Mallorca aufhalten.

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Wie BILD berichtet, erinnert das Ganze verblüffend an Schweigers großen Kinohit "Keinohrhasen" aus dem Jahr 2007.

Wie im Film

In dem Kassenschlager spielte Schweiger einen Reporter, der sich in eine Kindergärtnerin verliebt. Die Parallelen zu seinem echten Leben sind offensichtlich.

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Pikant: Die neue Begleitung des Schauspielers soll zuvor mit einem Star aus der RTL2-Serie "Berlin - Tag & Nacht" zusammen gewesen sein.