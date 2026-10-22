Neue Liebe! Til Schweiger soll wieder vergeben sein

Til Schweiger (62) scheint wieder verliebt zu sein. Der deutsche Filmstar soll seit einigen Monaten eine neue Frau an seiner Seite haben.
Die Unbekannte arbeitet als Kindergärtnerin und soll sich mittlerweile öfter auf seiner Finca auf Mallorca aufhalten.
Wie BILD berichtet, erinnert das Ganze verblüffend an Schweigers großen Kinohit "Keinohrhasen" aus dem Jahr 2007.
In dem Kassenschlager spielte Schweiger einen Reporter, der sich in eine Kindergärtnerin verliebt. Die Parallelen zu seinem echten Leben sind offensichtlich.
Pikant: Die neue Begleitung des Schauspielers soll zuvor mit einem Star aus der RTL2-Serie "Berlin - Tag & Nacht" zusammen gewesen sein.