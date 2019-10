Til Schweiger verrät uns, wie man gute Filme macht

In "Meet Your Master" verrät Til Schweiger, wie man ein erfolgreicher Regisseur wird. Wir baten den Filmstar zum Interview.

Weitere Stars bei "Meet Your Master"

In über 70 Filmen hat Til Schweiger bereits mitgewirkt – als Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent. Darüber hinaus besitzt er ein Pizzalokal, mehrere Hotels (u.a. in Südafrika) und verkauft Mode und Kleinmöbel unter seinem Label "BareFootLiving". Nun gibt er auch noch Unterricht bei "Meet Your Master" ..In seinem acht bis neunstündigen Online-Kurs verrät er, was einen erfolgreichen Regisseur ausmacht, wie man einen Film richtig dreht und wie man mit Kritik umgehen soll.Wir haben zu diesem Anlass den 55-Jährigen zum Interview gebeten.Til Schweiger: "Das Schwierigste am Filmemachen, ist es, ein gutes Drehbuch zu schreiben. Ohne ein gutes Skript ist es unmöglich, einen guten Film zu produzieren. Wenn man das hat, ist es gar nicht so schwierig, solange man die richtigen Leute um sich hat. Natürlich schaffen es trotzdem manche Regisseure ein Drehbuch zu verhunzen."Schweiger: Selber einen Film zu drehen, ist viel schöner, als einfach nur zu spielen. Es ist viel kreativer, wenn man seine Geschichte selbst schreibt und verfilmt. Es ist viel anstrengender, aber auch befriedigender.Schweiger: Das ändert sich bei mir. Mal sag ich "Honig im Kopf", "Schutzengel", dann wieder "Kokowääh". Ich mag eigentlich alle meine Filme.Schweiger: Ich schau mir meine Filme oft lange Zeit nicht an, weil ich sie schon so oft gesehen habe. Aber manchmal, wenn sie gerade im Fernsehen laufen, denke ich mir '"ah das habe ich richtig gemacht" und ein anderes Mal denk ich mir, "das hätte ich anders machen sollen."Schweiger: Ich würde gerne so weiter machen wie bisher. Ich habe nie gesagt, es ist mein Ziel einen Oscar zu gewinnen oder mehrere Hotels zu besitzen. Ich lass es auf mich zukommen. Es gibt keinen Masterplan.Schweiger: Momentan entwickle ich eine Serie, zusätzlich erscheinen zwei Filme. Der nächste Film ist die Fortsetzung von "Klassentreffen", er heißt "Die Hochzeit" und Anfang Januar kommt mein neuer "Tatort" ins Fernsehen.Neben Til Schweiger geben bei "Meet Your Master" auch zahlreiche andere Promis Online-Kurse in ihren Spezialgebieten, darunter Opernstar Jonas Kaufmann, Starkoch Alfons Schuhbeck, Thrillerautor Sebastian Fitzek, Entertainer Thomas Gottschalk, Schauspieler Heiner Lauterbach und Sportmediziner Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Pro Master zahlen Nutzer 89 Euro pro Jahr.Wer sich übrigens lieber Tipps von amerikanischen oder englischsprachigen Experten holen will, sollte auf die amerikanische Version, "Masterclass", zurückgreifen. Hier gibt es Online-Kurse von Stars wie Christina Aguilera, Samuel L. Jackson, Anna Wintour sowie Dan Brown.