"Wendler 2.0"? Fans witzeln über Til Schweiger

Til Schweiger zeigt auf Instagram, wie sehr er seine neue Freundin liebt. Nicht bei allen Fans kommt das gut an.

So reagieren Tils Fans auf die Beziehung

Sie ist 25, er ist 56: Seit einigen Wochen schweben Til Schweiger und seine neue Freundin Sandra auf Wolke 7. "Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig dolle verliebt bin", enthüllte der deutsche Schauspieler in einem Interview beim "Sat.1 Frühstückfernsehen".Paparazzi hatten die beiden das erste Mal bei einem Box-Event knutschend gesichtet. Nun steht der Mime auch auf seiner Instagram-Seite zu seiner neuen Liebe und teilt regelmäßig Knutsch-Fotos. Zu seinen letzten Postings schrieb er: "Ich liebe dich so sehr mein Schatz" und "Ich liebe dein Lachen, kleine Schildkröte".Während einige Follower sich für Schweiger freuen und ihm alles Gute wünschen, hagelt es von anderen Kritik. Manche Insta-Nutzer vergleichen Schweiger und Sandra sogar mit Schlagerstar Michael Wendler (47) und seiner blutjungen Freundin Laura (19). "Mach mal hier nicht den Wendler", schreibt ein Follower. In anderen Kommentaren heißt es: "Bitte nicht ihr auch noch" oder "Wendler 2.0".Til Schweiger hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert.