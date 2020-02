Til Schweiger verteidigt den Wendler gegen Pocher

Es ist wohl der Promi-Streit des Jahrhunderts, der momentan in den deutschen Medien ausgetragen wird.

Oliver Pocher teilte in den letzten Wochen fast täglich gegen Michael Wendler aus. Wahrscheinlich alles nur gescriptete Sticheleien, um den Disput quotenträchtig am 1. März in einer Live-Show gipfeln zu lassen.Jetzt hat sich auch Til Schweiger zwischen die Fronten gestellt. Weil auch der Schauspieler eine viel jüngere Frau an seiner Seite hat, zog man Vergleiche zwischen ihm und dem Wendler. Til sprang auf den Zug auf und postete eine Foto von einer Poolparty, auf dem er den Schlagersänger hineinmontiert hat.Viele Medien berichteten dann darüber, dass sich Schweiger über den Wendler lustige machen würde. Dem ist aber nicht so. Der 56-Jährige nimmt auf Instagram zur in seinen Augen falschen Berichterstattung Stellung. "Ich mache mich nicht über den Wendler lustig, denn ich kenne ihn ja gar nicht persönlich", schreibt Schweiger bezugnehmend auf eine Bericht vom "Stern"-Magazin. "Ich mag seine Musik zwar nich besonders (ausser I miss you Lover mega bestusster Text, aber grandiose Hook), aber das ist ja Geschmacksache, nicht jeder liebt meine Filme, nicht wahr".Er habe einen Spaß gemacht, und war nicht "fies", stellt er außerdem klar. Dann nimmt er den Wendler gegen Oliver Pocher in Schutz. "Kein Mensch hat verdient, dass sich Pocher über einen lustig macht! Niemand! Auch der Wendler nicht! Und Ihr feiert Pocher für seine unwitzgen 'Parodien' vom Wendler".Die Antwort von Oliver Pocher in der verbalen Schlammschlacht wird nicht lange auf sich warten lassen. Die Fans können es sicherlich kaum erwarten.