i Til Schweiger zu Gast in der "NDR Talk Show". APA-Images / dpa / Ulrich Perrey Comeback in der Talkshow Til Schweiger spricht über seinen Lebenstiefpunkt Der Schauspieler spricht in der "NDR Talk Show" offen über seine schlimmste Zeit. Eine Sepsis verhinderte eine wichtige Rücken-OP. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 19:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Til Schweiger (62) meldet sich zurück. Der Schauspieler und Regisseur war zu Gast in der "NDR Talk Show" und sprach dort erstmals ausführlich über die schwerste Phase seines Lebens. Nach drei Jahren Auszeit präsentierte sich der Filmemacher den Zuschauern mit einer erfreulichen Botschaft: "Mir geht es super."

Doch das war nicht immer so. Der 62-Jährige litt an einer schweren Skoliose und einer Zyste im Rücken. "Ich konnte kaum noch laufen", berichtete er in der Sendung. Zeitweise war er auf Krücken angewiesen, manchmal sogar auf einen Rollator.

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Das große Problem: Wegen einer lebensbedrohlichen Sepsis konnte die dringend nötige Rückenoperation zunächst nicht durchgeführt werden. Erst als die Blutvergiftung überstanden war, konnten die Ärzte operieren. Die OP zeigte schneller Wirkung als erwartet: "Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und konnte ganz normal laufen", so Schweiger.

Abstinenz als neue Lebensweise

Doch nicht nur körperlich hat sich der Star verändert. Schweiger sprach auch offen über seine Alkoholprobleme, wegen derer er eine Therapie machte. Mittlerweile lebt der vierfache Vater nach eigenen Angaben seit fast einem Jahr abstinent.

"Du bist viel klarer im Kopf, du bist viel aufgeräumter. Du kannst Sachen viel mehr genießen, wenn du eine klare Birne hast", erklärte er den positiven Effekt. Am meisten bedeute ihm dabei die Reaktion seiner Kinder: "Zu sehen, wie glücklich sie sind, macht mich glücklich."

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Seinen Alltag verbringt der Regisseur heute überwiegend auf seiner Finca auf Mallorca. Von den Gehhilfen, die ihn in der schweren Phase begleitet hatten, ist er inzwischen nicht mehr abhängig.