"Rammstein"-Sänger liebt einen Pornostar

Till Lindemann ist wieder vergeben! Paparazzi hatten ihn mit seiner neuen Freundin in New York abgelichtet.

"Rammstein"-Sänger Till Lindemann (56) ist frisch verliebt und zwar in die "Gothic"-Pornodarstellerin Charlotte Sartre (24). Mehrere Fotos, die der "Bild"-Zeitung vorliegen, zeigen wie die beiden händchenhaltend durch die Straßen von New York schlendern. Die beiden sollen sich in ihrer Heimatstadt Los Angeles kennengelernt haben.Auch Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla (30), mit der er vier Jahre zusammen war, bekam davon Wind. Obwohl sie inzwischen wieder vergeben ist (an Fußballer Loris Karius), konnte sie sich einen Seitenhieb gegen seine neue Liebe nicht verkneifen.Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich mit schwarzen Leder-Hotpants und Springerstiefeln. "Jedem die eigene Arbeitsklamotte", schrieb sie dazu.