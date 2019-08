"Rammstein"-Sänger angelt nackt in Finnland

Kurz vor seinem Konzert in Tampere gönnte sich Till Lindemann eine kurze Pause an einem finnischen See.

Die deutsche Rockband "Rammstein" ist seit Mitte auf großer Tournee in ganz Europa unterwegs. Am Samstag (10.8.) machten sie für ein Konzert in der finnischen Stadt Tampere Halt.Frontmann Till Lindemann nutzte gleich die Gelegenheit und gönnte sich kurz vor dem Auftritt noch eine Pause am See und ließ sich dabei filmen. Der kurze Clip, den der Rocker in seiner Insta-Story teilte , zeigt den 56-Jährigen splitterfasernackt mit einer Angel in der Hand sitzend an einem Steg.Wer hinter der Kamera stand, ist nicht bekannt. Rammstein ist noch bis 23. August auf Tour.(lm)