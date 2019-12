Kampfansage: Tim Mälzer fordert Jamie Oliver

Das Treffen von Tim Mälzer und Jamie Oliver bleibt nicht ohne Folgen: Demnächst treten die beiden in "Kitchen Impossible" gegen einander an.

Jamie Oliver in neuer "Kitchen Impossible"-Ausgabe

Kulinarik-Duell rund um die Welt

Für die aktuelle Ausgabe seines Podcasts "Fiete Gastro" hat sich Tim Mälzer (48) einen exzellenten Kollegen vor's Mikrofon geholt: Mit Jamie Oliver (44) plauderte er über Freundschaft, Vergangenheit, Zukunft, die kulinarische Welt und über Olivers neues Kochbuch."Es macht Spaß, dir zuzugucken, wie du deine Welt erklärst", schmeichelt Mälzer seinem Gast, aber nicht ohne Hintergedanken. "Die Leute müssen dich sehen und nicht nur hören," beginnt er und bietet Jamie Oliver an, gegen ihn in seiner TV-Sendung "Kitchen Impossible" anzutreten."Ich habe sie gesehen", erklärt Jamie Oliver."Es ist eine tolle Sendung." Deshalb nimmt der Brite auch gleich die Herausforderung an. Fans können sich also im nächsten Jahr auf eine der hochkarätigsten Episoden von Mälzers Koch-Show freuen. Das genaue Ausstrahlungsdatum steht allerdings noch nicht fest.In jeder Ausgabe der erfolgreichen VOX-Show tritt Tim Mälzer gegen einen Sterne- oder Fernsehkoch an. Die Kontrahenten müssen jeweils in zwei Ländern eine Spezialität eines dort ansässigen Spitzen- oder Hobbykochs nachkochen. Das Ganze geschieht ohne Wissen über die Zutaten oder die Zubereitung des Gerichts.