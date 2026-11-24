Der Pop-Superstar Justin Timberlake (45) bekommt seine eigene Dokumentarserie. Die vierteilige Produktion mit dem Titel "TIMBERLAKE" startet am 11. Dezember auf Apple TV und verspricht einen ungewöhnlich offenen Blick auf das Leben des Sängers.
Die Regie übernimmt Oscar-Preisträger Fisher Stevens (62). Neben unveröffentlichten Aufnahmen aus seiner Zeit mit der Boyband *NSYNC und aus dem Tonstudio werden auch heikle Themen behandelt: die berüchtigte "Nippelgate"-Affäre mit Janet Jackson beim Super Bowl 2004 sowie seine Festnahme wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer im Jahr 2024.
Auch Ehefrau Jessica Biel kommt zu Wort, wie BILD.de berichtet. In der Doku deutet sie offenbar Risse in der Beziehung an. Die beiden sind seit 2012 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.
Die Dokumentation wird nicht am Stück veröffentlicht. Die ersten zwei der insgesamt vier Folgen erscheinen am 11. Dezember. Die dritte Episode folgt am 18. Dezember, das Finale am 23. Dezember – rechtzeitig vor Weihnachten.
Für Timberlake ist die Doku eine Möglichkeit, seine Geschichte selbst zu erzählen. Der Musiker stand in den vergangenen Jahren mehrfach wegen negativer Schlagzeilen im Fokus. Neben dem Alkoholvorfall sorgten auch Enthüllungen seiner Ex-Freundin Britney Spears für Aufsehen.