Time-Magazin kürt Greta zur "Person des Jahres"

Das britische Time-Magazin hat Klimaaktivistin Greta Thunberg zur Person des Jahres ernannt. Das gab das Magazin am Mittwoch bekannt.

Die erst 16 Jahre alte Greta Thunberg ist vom amerikanischen "Time"-Magazin zur Person des Jahres 2019 gekürt worden. Die Klimaaktivistin ist der jüngste Mensch, dem diese Auszeichnung zuteil wurde. Das "Time"-Magazin teilte seine Entscheidung per Twitter mit.Greta Thunberg hatte vor gut einem Jahr mit ihrem "Schulstreik für das Klima" Millionen Menschen mobilisiert und die inzwischen weltweit aktive Bewegung "Fridays for Future" losgetreten.Das Magazin kürt jedes Jahr die einflussreichsten Personen oder Gruppen. Im Rennen waren heuer auch US-Präsident Donald Trump, Nancy Pelosi und die Demonstranten in Hongkong. Letztes Jahr wurden "The Guardians an the War on Truth" ausgezeichnet, Journalisten, die für ihre Berichterstattung verfolgt oder sogar getötet wurden.