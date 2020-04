Timothy Chalamet und Lily-Rose Depp: Liebes-Aus

Über ein Jahr waren Johnny Depps Tochter und Frauenschwarm Timothy Chalamet das Traumpaar des jungen Hollywood – bis jetzt!

Lily-Rose ist 2o, Johnny Depps Tochter und heiß begehrt auf den Laufstegen dieser Welt. Timothy Chalamet ist 24, der heißeste Jungschauspieler, den Hollywood derzeit hat und gerade voll im Trend, weil der der Starist.Seit sie 2018 heftig turtelnd gesichtet wurden, sind die beiden das Traumpaar des jungen Hollywood. In der Mai-Ausgabe der Britischen Vogue gab Timothee seinen Beziehungsstatus als "Single" an, wie unter anderem die " Cosmopolitan " berichtet.Ein Schock für Fans. Man sah zwar immer wieder Fotos der beiden, zum Beispiel im Liebesurlaub in Italien, aber die Verliebten haben ihre Beziehung so geheim wie möglich gehalten. Deshalb gab es auch keine Anzeichen dafür, dass es Probleme geben könnte.Bevor Timothee mit Lily-Rose zusammen kam, soll er Madonnas Tochter Lourdes 2013 gedatet haben. Lily-Rose war über zwei Jahre mit Model Ash Stymest zusammen. 2018 war aber Schluss. Im gleichen Jahr kam sie mit dem dunkelhaarigen Newcomer Chalamet zusammen.