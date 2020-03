Tipps & Tricks zum Spielen und Lernen zu Hause

Eine Liste vom Hilfswerk NÖ stellt nun Tipps und Tricks rund um Spiel- und Lernmaterialien zusammen. Darin finden sich gute Ideen für jede Altersstufe.

Einfach nur daheim-sein können: Das war vor Corona ein Wunsch vieler Eltern und Kinder. Aber mit einem Mal so viel Zeit zuhause verbringen zu müssen, ist nicht immer einfach. Damit Eltern mit ihren Lieben eine lustige und sinnvolle Beschäftigung finden, wenn die eigenen Ideen langsam ausgehen, können sie jetzt auf eine neue Liste des Hilfswerk Niederösterreich zurückgreifen.Trotz Home-Schooling, Fernseher und Co. ist es nicht nur leicht eine Beschäftigung zu finden, wenn man ständig zuhause ist. Das besondere an der vom Hilfswerk zusammengestellten Liste mit Tipps und Tricks ist, dass sie einzelne Spiel- und Lernmaterialien nach Altersstufen übersichtlich sortiert zeigt. Dies soll Eltern helfen, den Kleinen oder schon etwas größeren Kids eine passende Beschäftigung anzubieten. "Für uns ist es wichtig, dass auch die Kleinsten in Sicherheit zu Hause sind und dabei rundum gut beschäftigt sind", sagt Birgit Friedl, Leiterin des Lerntraining-Angebot des Hilfswerk Niederösterreich.Birgit Friedl und ihr Team haben deshalb bei der Auswahl der Ideen auf die Qualität der angebotenen Beschäftigungs-Ideen geachtet. Wer keine Lust auf die nächste Runde Memmory hat, kann sich hier neue Inspiration suchen. Von Knet-Ideen für die Allerkleinsten, über leichte Rechenbeispiele für die etwas größeren hin zu Mandalavorlagen ist alles dabei.