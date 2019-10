Klein-LKW crasht Linien-Bus: Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend kam es in Innsbruck (Tirol) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Klein-LKW. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Rotlicht übersehen

Zeugenaufruf

Am Dienstag um 21:08 Uhr lenkte ein 33-jähriger Afghane einen Linienbus auf der Innsbrucker Bienerstraße in südöstliche Richtung. Er wollte die Kreuzung mit der Claudiastraße bei Grünlicht überqueren.Zeitgleich lenkte ein 22-jähriger Tscheche seinen Kleinlastwagen auf der Claudiastraße in südwestliche Richtung.An der Kreuzung mit der Bienerstraße übersah der 22-Jährige vermutlich das Rotlicht und es kam zum Crash der beiden Fahrzeuge. Im Linienbus wurden, soweit bis jetzt bekannt ist, fünf Fahrgäste und der 33-jährige Lenker leicht verletzt.Die Verletzten wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.Etwaige weitere verletzte Personen werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133 / 7591 100 bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden.Im Einsatz standen neben der Rettung, die Berufsfeuerwehr Innsbruck - Einsatzkommandantin und zwölf Mann - sowie ein Kehrwagen der Stadt Innsbruck.