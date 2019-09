Raser (18) ist Führerschein nach 6 Tagen wieder los

Mit über 200 km/h donnerte ein Probeführerscheinbesitzer in der Nacht auf Sonntag über die Inntalautobahn. Der 18-Jährige ist seinen "Lappen" wieder los.

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Außerfern war in der Nacht zum Sonntag auf der Inntalautobahn in Richtung Osten unterwegs.Dabei drückte der junge Mann ordentlich auf das Gas und achtete nicht auf seine Geschwindigkeit. Doch die Strafe ließ nicht lange auf sich warten.Denn im Gemeindegebiet von Stams führten Beamte der Autobahnpolizei Imst Geschwindigkeitsmessungen durch und der junge Mann wurde geblitzt.Und zwar mit satten 204 km/h anstatt der maximal erlaubten 110 km/h (Nachtfahrgeschwindigkeit). Dem 18-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.Er hatte den Probeführerschein erst am 9. September erhalten. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 18-Jährige wurde angezeigt.Der Tiroler muss nun mit einer Geldstrafe, einem Führerscheinentzug und einer Verlängerung der Probezeit und einer Nachschulung rechnen.In der Nacht auf Samstag hatte die Polizei in den Bezirken Schwaz und Kufstein ein Planquadrat "Alkohol/Drogen" durchgeführt.Dabei wurden auf der Autobahn sowie auf Bundes- und Landesstraßen kontrolliert. Insgesamt wurden rund 400 Autofahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit getestet.Bei 15 Lenkern wurde eine Beeinträchtigung durch Alkohol (10 x über 0,8 Promille, 5 x zwischen 0,5 und 0,8 Promille; höchster Wert 2,2 Promille) und bei zwei eine Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt.Allen Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, zehn Pkw-Lenkern wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.