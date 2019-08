Des Diebstahls verdächtigt – Wer kennt diesen Mann?

Die Polizeidirektionen aus Tirol und Kärnten ersuchen um sachdienliche Hinweise. Ein Unbekannter soll 22 Diebstähle begangen haben.

Seitenscheiben eingeschlagen

Die Landespolizeidirektionen Tirol und Kärnten ersuchen um die Veröffentlichung von Fahndungsfotos. Sie zeigen einen Verdächtigen, der beschuldigt wird, 22 Einbruchsdiebstähle in Tirol und Kärnten begangen zu haben.Die Taten ereigneten sich im Zeitraum vom 23. Juni bis zum 6. August diesen Jahres. Dabei schlug der mutmaßliche Täter vorwiegend um die Mittagszeit zu. Die Einbrüche ereigneten sich auf kleineren Parklplätzen im Lienzer Talboden, also etwa in Lavant, Dölsach, Leisach und Oberlienz sowie in Oberkärnten, in Kötschach-Mauthen und Oberdrauberg.Der Verdächtige soll die Seitenscheiben von Pkw eingeschlagen und Wertgegenstände wie Bargeld, Handtaschen und Rucksäcke entwendet haben. Bei den Einbruchsdiebstählen erbeutete der unbekannte Täter bisher Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages, der Sachschaden ist weitaus höher.Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Täter aus dem grenznahen oberitalienischen Raum oder aus Slowenien stammt. Hinweise ergehen bitte an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230.(mr)