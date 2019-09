Drei Verletzte nach Alk-Unfall in Kirchberg

In der Nacht auf Montag kommt ein 36-Jähriger mit seinem Wagen von der Aschauer Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Alkoholtest verlief positiv.

Alle Fahrzeuginsassen schwer verletzt

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam in der Nacht auf Montag ein 36-jähriger Slowake mit seinem Fahrzeug auf der gerade verlaufenden Aschauer Straße in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) in Fahrtrichtung Aschau rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der PKW eine Betoneinfriedung eines Firmenareals touchiert hatte, geriet er ins Schleudern und prallte nach etwa 20 Metern gegen einen Baum.Am Beifahrersitz befand sich seine Ehefrau (34) und auf dem Rücksitz noch eine weitere weibliche Person (34), beide Frauen ebenfalls aus der Slowakei.Sämtliche Fahrzeuginsassen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Roten Kreuz in das Bezirkskrankenhaus St Johann verbracht. Da der Fahrzeuglenker in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand unterwegs war, wurde ihm noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.