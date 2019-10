Tiroler (27) in Brasilien mit Schüssen hingerichtet

In Südamerika wurde offenbar ein Österreicher ermordet. Die Todesumstände geben der Polizei Rätsel auf.

Am Donnerstag wurde in der südamerikanischen Stadt Recife (Brasilien) die Leiche eines Mannes entdeckt. Von Schüssen durchsiebt, lag der Tiroler Kevin R. auf einer verlassenen Straße in einem Industriegebiet. Der DJ und Tätowierer wurde nur 27 Jahre alt. Das berichtet "Krone.at" am Montag.Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA, dass "ein österreichischer Staatsbürger verstorben ist".Wie die "Krone" berichtet, soll R. bereits vor einigen Jahren nach Brasilien ausgewandert, dort jedoch 2016 verhaftet worden sein. Er soll am Flughafen mit zwei Kilogramm Kokain im Gepäck erwischt worden sein. Erst kürzlich sei er laut dem Bericht aus der Haft entlassen worden und habe in einem Tattoo-Studio in Recife zu arbeiten begonnen.Laut seiner Freundin sollen bisher unbekannte Täter am Tag des Mordes das Studio gestürmt und Geld geraubt haben. R. hatte sich danach offenbar nach einigen Telefonaten auf den Weg gemacht, um das Geld aus einer Wohnung zu holen. Er wurde am nächsten Tag tot aufgefunden.Kevin R. hätte einen Tag später eine Aussage bei der Polizei machen sollen. Wozu? Das gibt die Behörde nicht bekannt.