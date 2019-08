Vor 40 ' Tirolerin in Genua von Räuber niedergestochen

Die italienische Hafenstadt Genua an der ligurischen Küste. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Eine Innsbruckerin ist am Donnerstagabend in Genua von einem Räuber niedergestochen worden. Wie durch ein Wunder wurde sie nur leicht verletzt.

Die Frau aus Innsbruck war mit ihrem vierjährigen Sohn zu Besuch bei Freundin in der italienischen Hafenstadt Genua. Am Nachhauseweg wurde sie am Donnerstagabend von einem Unbekannten von hinten überfallen.



Der Räuber wollte ihr die Handtasche entreißen. Als die Innsbruckerin sich wehrte, zückte der Mann ein Messer und stach viermal auf sie ein. Anschließend ergriff er die Flucht.



Die Innsbruckerin wurde mit Stichwunden am Rücken und im Bauchbereich ins Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen waren aber nicht allzu schwer, sie konnte das Spital wieder verlassen.



Die Ermittlungen in dem Fall wurden von den Carabinieri übernommen. Aufnahmen von Überwachungskameras sollen bei der Überführung des Täters helfen.



(hos)