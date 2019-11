"Bullen-Jäger" LASK will Aufstieg in Europa-League

Mit einem 2:0 in Tirol rückte der LASK bis auf einen Punkt an Leader Salzburg heran, mischt voll im Titelrennen mit. Jetzt wollen die Linzer auch in der Europa League weiter kommen.

Neun Auswärtssiege in Folge

Und plötzlich war es nur noch ein Pünktchen! Nach dem Patzer von Red Bull Salzburg gegen St. Pölten (2:2) mischt der LASK (2:0 bei WSG Tirol) nun voll im Titelrennen mit. Die Bullen spüren die Schwarz-Weißen bereits im Nacken.Die Linzer befinden sich nur einen Punkt hinter dem ganz großen Favoriten aus der Mozartstadt. Der WAC als Drittplatzierter braucht mit acht Zählern Rückstand beim Blick auf den LASK aber schon ein Fernglas.Besonders hervorzuheben ist bei den Schwarz-Weißen die Defensive, die einer fast uneinnehmbaren Festung gleicht. So musste Schlager erst acht Mal hinter sich greifen. Dahinter folgt Salzburg mit fast doppelt so vielen Gegentreffern (14).Doch trotz des anhaltenden Erfolgslaufs (die Linzer feierten saisonübergreifend den neunten Auswärtssieg in Folge) bleiben die Schwarz-Weißen bescheiden. So meinte Peter Michorl, der bei WSG Tirol das 1:0 erzielte, nach der Partie: „Es ist eine schöne Momentaufnahme. Aber es wird noch eine lange Saison. Salzburg hat richtig Qualität. Eine ganz, ganz schwierige Aufgabe."Auch Trainer Valérien Ismaël (44) will vom Titelkampf noch nichts wissen. Er sagt: „Ich habe in dieser Liga gelernt, dass der Grunddurchgang weniger Bedeutung hat. Im Frühjahr können wird darüber reden. Aber momentan ist es irrrelevant."Bei den Linzern liegt der Fokus ohnehin schon wieder auf der Europa-League. Dort treffen die Schwarz-Weißen am Donnerstag in Gruppe D auswärts auf Rosenborg Trondheim. Mit einem Sieg in Norwegen (und einer gleichzeitigen Pleite von PSV gegen Sporting Lissabon) kann die Ismaël-Elf fix mit der K.o.-Runde im Frühjahr planen.Im Sechzehntel-Finale würde im Februar dann ein weiterer Kracher warten.