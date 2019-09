Tobender randaliert und verletzt Polizisten am Arm

Ein 32-Jähriger musste sich auf der Wache wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. Dabei begann er attackierte er einen Beamten.

Am Freitagmittag wurde ein 32-Jähriger zur Einvernahme wegen des Verdachts der Körperverletzung in die Inspektion am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten gebracht. Im Zuge der Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann ausständige Geldstrafen im dreistelligen Bereich offen hat. Der Verdächtige weigerte sich, diese zu begleichen und begann zu toben.Der Österreicher attackierte einen Beamten und versuchte ihn zu beißen. Dabei wurde der Polizist am Arm verletzt. Die Beamten mussten Körperkraft zur Anwendung bringen, um den Tobenden zu beruhigen. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen. Der attackierte Beamte konnte seinen Dienst weiter versehen.