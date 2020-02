Tochter startet rührenden Suchaufruf nach Hut-Fan

Wo ist Karl-Heinz Leitner? Der Welser (57) wurde am 1. Februar zum letzten Mal gesehen, wird seither vermisst. Seine Tochter startet nun auf Facebook einen Suchaufruf.

Wagen in Linz entdeckt

Ende Jänner war der Welser noch in einem Linzer Krankenhaus in Behandlung. Doch seit 1. Februar fehlt von Karl-Heinz Leitner jede Spur. Seine eigene Tochter konnte den 57-Jährigen seither nicht mehr erreichen.Nach einer Vermisstenanzeige bei der Polizei startete sie nun einen Suchaufruf auf Facebook. "Er hat zwei Handys. Eines ist ausgeschaltet und das andere haben wir in seinem Auto gefunden", so die Welserin am Sonntag zuSein Wagen, ein roter Peugeot, wurde am 10. Februar in der Lustenauerstraße in Linz gefunden. Er war laut seiner Tochter nicht versperrt und sogar ein Fenster stand offen.Der 57-Jährige, der gerne einen Strohhut oder eine graue Wollkappe trägt, wirkt laut dem Facebook-Aufruf oft verwirrt.Zudem gilt er als schwer lungenkrank. Leitner ist "Sauerstoff-Patient und Diabetiker". Wie seine Tochter berichtet, hat er auch das Sauerstoffgerät nicht mitgenommen.Hinweise bitte an die Polizei oder Tochter Nadine unter 0660 / 67 25 116.