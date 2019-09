Tochter von Bill Skarsgard ist Fan von Pennywise

Der Schauspieler dekoriert das Kinderzimmer seiner elf Monate alten Tochter mit Pennywise-Kuscheltieren.

Der 29-jährige Schauspieler hat seine Rolle des Clowns Pennywise in dem Sequel des Horrorfilms erneut gespielt und nun scheinbar auch mit nach Hause genommen. Nachdem er mehrere Teddybären mit dem Aussehen des Clowns geschenkt bekommen hatte, entschied sich der Schauspieler nun dazu, das Zimmer seiner elf Monate alten Tochter damit zu dekorieren.In der Talkshow von Stephen Colbert erklärte er jetzt: "Ich habe eine Menge lustiger Werbeartikel bekommen über die Jahre, sodass ihr Zimmer jetzt voll mit Pennywise-Kuscheltieren ist".Zuvor hatte der Schauspieler erst erklärt, dass seine Vorbereitung auf die Rolle für Albträume gesorgt hatte: "Es war komisch. Ich habe es wirklich genossen, aber als wir durch waren und ich zurück in Stockholm war, habe ich gespürt, welchen Einfluss die Rolle auf mich hatte. Die nächsten Wochen hatte ich üble Albträume von Pennywise. Es war wirklich verrückt, fast wie langsamer Exorzismus, um ihn wieder auszutreiben".Der zweite Teil des Stephen-King-Schockers "Es" läuft seit einigen Tagen in den Kinos.