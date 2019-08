Vor 1 h Tod am Campingplatz: Mann mehrmals überfahren

Der 54-jährige Wiener Polizist, der nahe eines Campingplatzes in Neusiedl (Pernitz) gefunden worden war, dürfte überfahren worden sein.

Mit schweren Verletzungen am ganzen Körper war am Dienstag gegen 21.40 Uhr ein Wiener in Neusiedl (Pernitz, Bezirk Wr. Neustadt) gefunden worden. Der 54-Jährige war tot, ein Reanimationsversuch scheiterte. Der Mann war bei der Wiener Exekutive tätig.



Einige Indizien (Verletzungsarten, Auffindungslage, Spuren) weisen daraufhin, dass der Mann von einem Fahrzeug überfahren wurde, möglicherweise sogar mehrmals. Von einem Mordalarm will die Polizei aber noch nicht sprechen. "Zuerst müssen wir die Obduktion abwarten. Und selbst wenn der Mann überfahren wurde, ist nicht klar, ob mit Absicht oder nicht", so ein Ermittler.



Vorsatzdelikt?



Der Wiener Neustädter Staatsanwalt Erich Habitzl am Mittwoch dazu: "Der Mann dürfte überfahren worden sein. Wir haben aber derzeit keinen dringenden Verdacht eines Vorsatzdeliktes." Der "Kurier" berichtet, dass die Lebensgefährtin des Mannes im Visier der Ermittler steht. Dies wollte die Polizei weder dementieren noch bestätigen. Das Landeskriminalamt führt die Ermittlungen, ein Obduktionsergebnis soll am Freitag vorliegen. (Lie)