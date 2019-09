Tote bei Gasunfall: 540 € Strafe für Hausbesitzer

Die Rettung konnte einen der Brüder noch reanimieren, brachte ihn ins Spital. Doch auch er verstarb an den Folgen der Gasvergiftung. Bild: Manfred Fesl

Zwei Männer starben Ende Jänner im Haus eines Freundes in St Johann am Walde (Bez. Braunau) an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Der Mann stand am Dienstag vor Gericht.