Tod nach Messer-Attacke in Shisha-Bar: Prozess

Nach der tödlichen Messer-Attacke in einer Shisha-Bar in Regau stehen am Montag neun Angeklagte vor Gericht. Allerdings nicht wegen Mordes.

Stich durch Jacke und Pullover tödlich

Die Clanfehde, die am 9. Februar in einer Shisha-Bar in Regau (Bez. Vöcklabruck) in einer Massenschlägerei mit einem Toten endete, stand wochenlang in den Schlagzeilen. Zwei Kinder trauern seitdem um ihren toten Papa Besar N. (29).Der junge Mazedonier starb an den Folgen einer Stichverletzung. Über mehrere Beschuldigte wurde damals unmittelbar nach dem Mord die Untersuchungshaft verhängt (wir berichteten ).Allerdings konnte seither nicht ermittelt werden, wer tatsächlich für den tödlichen Messerstich verantwortlich ist. Auf einem Überwachungsvideo kann die Tat nicht eindeutig nachvollzogen werden, heißt es aus Gerichtskreisen.Wie eine Obduktion ergab, wurde der zweifache Vater durch einen Stich durch seine Jacke und seinen Pullover hindurch getötet.Hintergrund der blutigen Messer-Attacke dürfte eine schon Jahre zurückliegende Familienfehde unter Mazedoniern sein. Einige davon sind inzwischen österreichische Staatsbürger. Es soll sich um Konkurrenz im Baugewerbe handeln.Am Montag müssen sich neun Beteiligte der Massenschlägerei vor dem Welser Landesgericht verantworten. Verhandelt werden aber "nur" absichtlich schwere Körperverletzung, Raufhandel und Nötigung. Die Körperverletzung betrifft ebenfalls einen Bauchstich. Diesen hat ein weiteres Opfer aber überlebt.Bleibt der tödliche Messerstich an Besar N. damit etwa ungesühnt?(mip)