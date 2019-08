Vor 57 ' Todescrash mit Porsche: Trauer um zwei Teenager

Fassungslosigkeit im Bezirk Gänserndorf: Führerscheinneuling Julian (17) kam mit Papas Porsche auf die Gegenfahrbahn, krachte in einen VW: Der 17-Jährige und Beifahrer Thomas (16) starben.

Erst wenige Wochen hatte ein 17-jähriger Niederösterreicher den Führerschein, fuhr am Wochenende im Bezirk Gänserndorf samt Freund (16) in den Tod: Auf der der geraden B3 kam der Teenager mit einem Porsche 924 aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den VW Sharan eines Wieners (47).



Die fatalen Folgen: Porsche-Lenker Julian (Anm.: Namen von der Redaktion geändert), der erst seit rund drei Wochen den Führerschein hatte und Beifahrer Thomas (16) starben im Wrack des über 30 Jahre alten 125-PS-Sportwagens an der Unfallstelle. Der Lenker des VW Sharan und sein Beifahrer, ein Akademiker (50) aus Wien-Döbling, kamen verletzt ins Mistelbacher Krankenhaus.



Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen - auch ein technisches Gebrechen kann nicht ausgeschlossen werden. (Lie)