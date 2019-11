Im Wald verirrt – Lenker verbrennt in seinem Auto

Ein 83-Jähriger ist bei einem Fahrzeugbrand in einem Waldstück zwischen Bad Tatzmannsdorf und Stadtschlaining, Bezirk Oberwart, ums Leben gekommen.

Am Donnerstag Vormittag bemerkten zwei Spaziergängerinnen aus Niederösterreich bei ihrer Runde durch den Wald ein brennendes Fahrzeug und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Polizei war das auf einem abschüssigen Waldweg hängende Fahrzeug bereits völlig ausgebrannt.Der 83-jährige Fahrzeuglenker konnte das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig verlassen und kam durch den Brand in seinem Fahrzeug ums Leben. Von der Feuerwehr mussten nur noch geringe Löschmaßnahmen vorgenommen werden.Bei den Ermittlungen durch Beamte des Landeskriminalamtes wurden zur Unterstützung sachverständige Beamte des Bundeskriminalamtes hinzugezogen. Auch ein Brandmittelspürhund wurde eingesetzt.Der Lenker war auf dem Weg vom Einkaufen nach Hause und dürfte im Waldstück die Orientierung verloren haben. In unwegsamem Gelände blieb er mit seinem Fahrzeug stecken und beschädigte sich dabei den Benzintank seines Fahrzeuges. Dadurch kam es zu einem Kraftstoffaustritt, welcher sich an der Abgasanlage entzündet haben dürfte.Aufgrund des Untersuchungsergebnisses und der am Vorfallsort vorgefundenen Spuren kann Fremdverschulden höchstwahrscheinlich ausgeschlossen werden.