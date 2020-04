24.04.2020 8:20 Schwieriger Einsatz für Retter nach tödlichem Unfall

In einem Wald nahe Kirchdorf in Tirol ist am Donnerstag ein 67-Jähriger bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. Ein Freund eilte sofort zu Hilfe, konnte aber lange keinen Notruf absetzen.