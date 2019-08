Lkw fährt los – Lenker hört schreckliches Geräusch

Der Fahrer des Sattelschlepper hatte im Hochpustertal (Osttirol) beim Anfahren offenbar eine Fußgängerin übersehen. Die 67-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag. Gegen 14.20 Uhr lenkte ein 59-jähriger Italiener einen Sattelschlepper auf der Drautalstraße in Richtung Italien. Im Ortsgebiet von Sillian musste der Mann verkehrsbedingt anhalten.Nachdem sich der stockende Verkehr wieder in Gang gesetzt hatte, fuhr auch der 59-Jähriger wieder an und vernahm unmittelbar danach ein Geräusch.Er hielt an, stieg aus und sah, dass eine Frau unter dem Lkw zu liegen gekommen war. Die Fußgängerin, eine 67-jährige Österreicherin, hatte sich bei dem Unfall tödliche Verletzungen zugezogen.(rcp)