Lenker übersieht Passanten in Wien - tot

Am Sonntag kam es in Wien-Hernals zu einem tragischen Unfall. Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät.

Alko-Test negativ

Ein 38-jähriger Serbe war am Sonntagnachmittag am Hernalser Gürtel in Richtung Lerchenfelder Gürtel unterwegs. Gegen 15.15 Uhr wollte ein Passant die Fahrbahn im Bereich der Thelemangasse überqueren.Der Lenker sah den Fußgänger laut eigener Aussage nicht. Er konnte somit auch nicht ausweichen und krachte ungebremst in den Mann.Die Berufsrettung und der Notarzt wurden unmittelbar verständigt. Diese konnten jedoch am Unfallort nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen. Der 38-Jährige wurde einem Alko-Test unterzogen. Demnach konnte keine Alkoholisierung festgestellt werden.