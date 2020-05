Tom Cruise: Für seinen Film fliegt er ins Weltall

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat bestätigt, dass der Hollywood-Superstar demnächst für Dreharbeiten auf der Raumstation ISS landen wird.

Für US-Schauspieler Tom Cruise (57) ist kein Stunt zu waghalsig, keine Action-Sequenz zu gefährlich und kein Manöver zu gefährlich. Immer wieder testet der Superstar seine Grenzen aus und lässt seine Fans staunen. Für ein neues Projekt will Cruise sogar die Erde hinter sich lassen und Teile seines nächsten Films im Weltall drehen.Nachdem sich laut " Deadline " der US-Investor Elon Musk mit seinem privaten Raumfahrtprogramm SpaceX an den Filmplänen beteiligen will, hat jetzt auch die amerikanische Behörde NASA eine Zusammenarbeit mit Tom Cruise bestätigt. Auf Twitter berichtet NASA-Administrator Jim Bridenstine (44) sogar, dass Cruise für die Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS landen wird. Wann und in welchem Ausmaß die Dreharbeiten ablaufen werden, ist allerdings noch nicht bekannt.Fest steht aber, dass die Aufnahmen im Weltall nichts mit dem neuen "Mission: Impossible"-Teil zu tun haben werden, obwohl die Arbeit am mittlerweile siebten Kapitel der Action-Reihe in Italien aufgrund des Coronavirus abgebrochen werden mussten. Zwar baute man in England Kulissen nach , um weiter arbeiten zu können, der Start des Films wird sich aber trotzdem verzögern. Auch "Top Gun: Maverick", die lang erwartete Fortsetzung des 80er-Jahre-Kinohits mit Cruise, muss in der Warteschleife ausharren. Zunächst als Sommer-Blockbuster geplant, wird der Megastar als wagemutiger Kampfpilot voraussichtlich erst im Dezember über die Leinwand rauschen.