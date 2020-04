Tom Hanks' Blut könnte Welt vor Corona schützen

Als einer der ersten Promis machte Tom Hanks seine Erkrankung öffentlich. Nun möchte er der Forschung sein Plasma zur Verfügung stellen.

Antikörper sollen bei Entwicklung helfen

Während Dreharbeiten in Australien hatten sich der Oscar-Preisträger Tom Hanks (63, "Forrest Gump") und seine Frau, Schauspielerin Rita Wilson (63) mit dem gefährlichen Coronavirus angesteckt . Als eine der ersten Prominenten machten die beiden ihre Erkrankung Mitte März öffentlich und durften für mehrere Wochen nicht das Land verlassen .Umso größer war die Freude, als das Paar nach überstandener Krankheit und seinem Quarantäne-Aufenthalt down under wieder in die USA zurückkehrte Seitdem engagieren sich Hanks und seine Frau nicht nur energisch im Kampf gegen das Virus, sondern wollen jetzt auch mit einer freiwilligen Blutspende der Forschung bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes helfen. "Man ist nicht an uns heran getreten, wir haben es von uns aus angeboten", erzählt der beliebte Hollywood-Superstar laut dem Branchen-Insider " PageSix " in einem Podcast-Gespräch.Nachdem sowohl er als auch Rita als vollkommen genesen gelten, verfüge ihr Blut auch über entsprechende Antikörper, die sich als besonders hilfreich erweisen könnten. Ob sich allerdings die von Hanks augenzwinkernd gewählte Bezeichnung "Hank-ccine" – ("vaccine", englisches Wort für "Impfung") als Name für ein zukünftiges Heilmittel durchsetzen wird, ist eine andere Frage.