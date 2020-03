"Wir schaffen das!": Hanks erholt sich gut von Corona

Selbst am Weg der Besserung betont der erkrankte Schauspieler, wie wichtig es ist, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

Hanks appelliert an Hausverstand

Oscar-Preisträger Tom Hanks (63, "Forrest Gump") und seine Frau Rita Wilson (63) hatten sich während Dreharbeiten in Australien mit dem gefährlichen Coronavirus angesteckt . Als eine der ersten Prominenten machten sie ihre Diagnose öffentlich und werden seitdem nicht müde, ausdrücklich auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Nach einem kurzen Krankenhaus-Aufenthalt wurde das Paar in die Quarantäne entlassen und erholt sich momentan noch in Australien von der Krankheit.In seinem letzten Update via Social Media erinnerte Tom Hanks daran, wie wichtig es sei, das Virus mit häuslicher Isolation und Quarantäne zu bekämpfen. Den Sinn dahinter macht er in einem eindeutigen Statement an den gesunden Hausverstand klar: "Der Schutz funktioniert folgendermaßen: Du gibst es nicht weiter – du bekommst es von niemanden. Leuchtet ein, oder?""Es wird eine Weile dauern", räumt der Schauspieler ein. "Aber auch das wird vergehen, wenn wir auf einander Acht geben, einander helfen und Bequemlichkeiten aufgeben." Weil er und seine Frau sich auf dem Weg der Besserung befinden und somit aus erster Hand von ihren Erfahrungen berichten können, ist sich der Hollywood-Star ganz sicher: "Wir schaffen das."