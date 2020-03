Hanks: Nach Quarantäne endlich back in Hollywood

Der Hollywood-Star und seine Frau saßen wegen ihrer Erkrankung in Australien fest. Jetzt haben sie wieder vertrauten Boden unter den Füßen.

Hanks und Wilson in Hollywood gelandet

Als eine der ersten Prominenten machte das Schauspieler-Ehepaar Tom Hanks ("Castaway") und Rita Wilson öffentlich, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich beide in Australien und wurden dort auch umgehend in Quarantäne genommen. Updates über ihren Gesundheitszustand gab's über Social Media und über ihre Söhne Colin und Chet, die sich während dieser Zeit gesund in den USA aufhielten.Der zweifache Oscar-Preisträger Hanks ("Philadelphia", "Forrest Gump") informierte seine Fans schon sehr bald darüber, einen eher milden Krankheitsverlauf zu haben und dass er sich schnell und gut von der Infektion erhole . Wie das Portal " TMZ " berichtet, sind er und Rita Wilson am letzten Wochenende wieder nach Los Angeles zurückgekehrt.Das Paar freute sich sichtlich, wieder gewohnten Boden unter den Füßen zu haben. Nachdem der Privatjet des Schauspielers gelandet war, soll Hanks nicht nur den Asphalt der Rollbahn berührt, sondern auch noch darauf getanzt haben. Danach ging's gut gelaunt nach Hause, wo sich das Paar vermutlich noch Ruhe gönnen wird.