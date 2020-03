Tom Hanks und seine Frau aus Klinik entlassen

Kurz nach ihrer Coronavirus-Diagnose wurden Tom Hanks und seine Frau in eine Klinik eingeliefert. Nun durften sie das Krankenhaus verlassen.

Fünf Tage waren Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson in einem australischen Spital in Quarantäne. Das Paar war positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Rita und ich sind hier in Australien etwas deprimiert. Wir fühlen uns beide müde, als hätten wir eine Erkältung und wir haben Gliederschmerzen", schrieb der Filmstar vergangene Woche auf Instagram. Inzwischen geht es dem Ehepaar schon besser.Nun wurden die beiden sogar aus dem Krankenhaus entlassen, wie ein Sprecher des Schauspielers gegenüber "Page Six" bestätigte. In die USA reisen dürfen sie aber trotzdem nicht. Wie "Page Six" berichtet, befinden sich Hanks und Wilson aktuell in einem Miethaus in Australien. Sie dürften unter keinen Umständen die Unterkunft verlassen.Wie lange Hanks und Wilson in Quarantäne sein müssen, ist derzeit noch unklar.