ORF kickt Thriller mit Tom Hanks wegen Coronavirus

Statt Tom Hanks wird am Sonntagabend ein Western auf ORF 1 zu sehen sein.

Das Coronavirus macht sich jetzt auch im Hauptabendprogramm bemerkbar: Der ORF hat sich wegen des Erregers entschieden, am Sonntagabend nicht wie geplant den Dan-Brown-Thriller "Inferno" zu zeigen. Stattdessen flimmert auf ORF 1 ab 20.15 Uhr der Western "Die glorreichen Sieben" über die Mattscheibe.In "Inferno" kämpft Professor Robert Langdon, gespielt von Tom Hanks, gegen die Freisetzung eines tödlichen Virus – eine Geschichte, mit der man die Zuseher in Zeiten steigender Infektionszahlen offenbar nicht belasten möchte. Aus Pietätsgründen entschloss man sich also zum Programmwechsel.