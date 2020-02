Spider Man will sich aus Social Media abseilen

Der Schauspieler Tom Holland gab zu, süchtig nach Instagram zu sein und zieht jetzt die Reißleine.

Kein Instagram mehr für Spider-Man

Tom Holland war süchtig nach Instagram

Tom Holland (23) und Chris Pratt (40) rühren momentan die Werbetrommel für ihren neuen gemeinsamen Film. Dabei handelt es sich nicht um ein weiteres Marvel-Abenteuer, sondern um das neue Animations-Abenteuer "Onward: Keine halben Sachen". Der Film erzählt die Geschichte zweier Elfenbrüder, die nicht glauben wollen, dass es in ihrer hoch modernisierten Welt keine wahre Magie mehr gibt.Ein Thema, das die beiden Darsteller augenscheinlich zum Nachdenken bewegt. In einem Interview mit " E!online " werden Holland und Pratt gefragt, auf welches technische Gimmick sie verzichten könnten, worauf Holland klar mit "Instagram" antwortet. Er habe die App auch von seinem Handy gelöscht."Ich musste einfach davon los", erklärt Tom Holland, der durch seine Darstellung des Marvel-Superhelden Spider Man ein Millionenpublikum begeistert. "Ich brauchte ehrlich gesagt eine Pause." Die Folgen, die Instagram auf ihn hatte, haben ihn sehr erschreckt: "Es hat mein Leben so stark kontrolliert, dass ich sogar süchtig danach wurde", erzählt der junge Schauspieler. "Ständig hab ich mich gefragt, wie viele Likes ich bekomme oder was die Leute zu meinen Fotos sagen werden. Ich habe gemerkt, dass ich mich mehr auf Instagram fokussiert habe als auf mein echtes Leben."Tom Holland hat jetzt die Notbremse gezogen. Bis auf weiteres möchte er sich von der Social Media-Plattform zurückziehen. "Ich will mich darauf konzentrieren, was Tom will und wie Toms Zukunft aussehen soll", so Holland. "Ich arbeite an mir und es fühlt sich toll an." Seine Fans können aber aufatmen: Der Instagram-Account des Spider Man-Darstellers ist keineswegs gelöscht. Nur auf neue Postings wird man in Zukunft wohl etwas länger warten.