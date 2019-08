Tom und Bill kämpfen im "Duell um die Welt"

Die Kaulitz-Zwillinge waren für die ProSieben-Show von Joko und Klaas im Einsatz.

Als Bill Kaulitz auf Instagram ein Bild seiner Südafrika-Reise teilte, wurde sofort spekuliert, sein Bruder Tom würde dort Heidi Klum ehelichen. Bills Anmerkung, er drehe lediglich eine TV-Show mit seinem Bruder, wurde als Ablenkung abgetan.Die Klum-Hochzeit fand wenig später allerdings auf der italienischen Insel Capri statt, Tom und Bill waren also tatsächlich fürs Fernsehen unterwegs. Nun verriet ProSieben , warum sich die Tokio-Hotel-Stars nach Afrika begaben.Die Kaulitz-Zwillinge werden in der nächsten Ausgabe von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" (am 31. August um 20.15 Uhr auf ProSieben) zu sehen sein. Prominente reisen vor der Show für die beiden Entertainer um den Globus und versuchen, Punkte für sie zu erspielen.Für welches Team Bill und Tom fighten, oder ob sie vielleicht sogar gegeneinander antreten, ist noch nicht bekannt. Neben den beiden bestreiten diesmal auch Charlotte Roche, Sophia Thomalla und der Rapper Marteria das "Duell um die Welt". (lfd)