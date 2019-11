Tonnenschwere Brücke wurde angehoben

Am Pfeiler Neun der Reichsbrücke müssen acht Lager getauscht werden. Dazu muss die tonnenschwere Brücke rund Zehn Millimeter angehoben werden.

Nach dem Lagertausch an Pfeiler 7 (Pfeiler in der Neuen Donau) und Pfeiler 10 (Pfeiler am Hubertusdamm) im Herbst 2016 werden nun weitere Brückenlager getauscht. Dazu muss due Brücke mittels hydraulischer Pressen 10 Millimeter angehoben. Jede der 28 Pressen muss dabei ein Gewicht von ca. 500 Tonnen heben.Auch die Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) hat sich am Donnerstag einen Überblick über die Arbeiten verschafft. Sie bezeichnete den Tausch als "technische Herausforderung", außerdem betonte sie, dass die "Stadt Wien große Anstrengungen" unternimmt, um "die Sicherheit der Wiener Brücken auch in Zukunft gewährleisten zu können." Die Vorgängerbrücke der jetzigen Reichsbrücke ist 1976 eingestürzt.